ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Дениса Казанского на игру Кубка России

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Краснодар».

Ставка: ничья в первом тайме за 2.14.

«Как всегда, кубковую игру трудно прогнозировать, потому что тренеры и футболисты опираются на то, что происходит в чемпионате. Впереди у ЦСКА тяжёлая игра в Казани. «Краснодару» же будет проще, поскольку ему предстоит сыграть с «Акроном». У команды из Тольятти будет фактор домашнего поля, но «Краснодару» нельзя терять очки.

Между собой ЦСКА и «Краснодар» играют в основном низы. Не думаю, что так пройдёт и кубковая игра, хотя и у тех, и у других возможна серьёзная ротация. Я бы обратил внимание на первый тайм. Мне кажется, всё будет идти, как обычно и бывает в матчах между этими командами, до какой-нибудь ошибки. Не жду открытой игры ни от Николича, ни от Мусаева. Поэтому думаю, что будет ничья в первом тайме, а дальше уже игроки разберутся.

Тем более что кубок — соревнование, где всегда есть право на ошибку. Собственно, эти ошибки мы уже видели в исполнении ЦСКА. У «Краснодара» же сейчас идёт длинная победная серия, и клуб выглядит хорошо. Москвичи после матча с «Зенитом» постараются вернуть мораль уверенной игрой, что будет очень важно перед встречей с «Рубином». Поэтому ничья в первом тайме, а вот во втором на фоне усталости уже могут пойти ошибки», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».