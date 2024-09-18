ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Виктора Гусева на матч 4-го тура Кубка России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА – «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.50.

«Армейцы выйдут на кубковый матч с набравшим ход «Краснодаром» после довольно досадного поражения здесь же в чемпионате от «Зенита». Сами южане в последнем туре выиграли дома у «Ростова», и эта победа стала уже седьмой подряд. А вообще из 12 матчей сезона краснодарцы потерпели поражение только в стартовом, играя за Суперкубок с тем же «Зенитом». Это будет матч 4-го тура группового этапа. А первая кубковая встреча — в Краснодаре в конце июля принесла победу хозяевам 1:0. 10 дней спустя клубы сыграли там же в рамках чемпионата. И снова победа домашней команды — 2:1. Скажу сразу, что я вряд ли стал бы ставить на третью подряд меньше чем за два месяца победу «Краснодара» над ЦСКА.

В прошлом сезоне РПЛ каждая из команд взяла верх дома — 1:0. Общая статистика 35 матчей не даёт преимущества никому: по 12 побед при 11 ничьих. В кубковой группе команда Мусаева уверенно лидирует, выиграв все три матча по 1:0. У команды Николича — поражение, победа по пенальти, победа в основное время и второе место. При отставании от первого в четыре очка. «Краснодар» вообще крайне мало пропускает: 0 в Кубке и всего три – в восьми играх чемпионата. Очень хороши и защитники, и сменивший Сафонова голкипер Агкацев. Оборона ЦСКА во главе с Акинфеевым тоже надёжна: всего пять пропущенных в РПЛ. Однако вполне вероятная ротация состава и, в частности, использование резервных вратарей обеими сторонами может подсказать ставку на забитые мячи.

«Низовой» характер целого ряда матчей обеих команд в этом сезоне и личных встреч в прошлом может измениться из-за кубковой сути противостояния и формата группового этапа, позволяющих сыграть в более открытый, не так строго привязанный к результату футбол. Ничья», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».