ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России в Москве

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Краснодар» в 4-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Пожалуй, самая интересная и главная афиша 4-го тура Кубка России — это матч в Москве между ЦСКА и «Краснодаром». Команды идут в лидерах группы С. «Краснодар» идёт вообще без потерь, без пропущенных мячей. У «Краснодара» три победы с одинаковым счётом — по 1:0. Плюс очень удачно «Краснодар» играет в обороне и в матчах РПЛ, где пять побед подряд одержано.

С ЦСКА «Краснодар» в целом играет не очень здорово в Москве, очень хорошо у себя дома, но не очень здорово в Москве. Да, у ЦСКА и «Краснодара» будут изменения по составу, но у «Краснодара» сейчас настолько богатая обойма футболистов, плюс пропускал матч из-за дисквалификации Кордоба, он может в стартовом составе выйти.

Я думаю, что ЦСКА на свои голы точно наиграл, как это было, например, с «Зенитом». Можно было забивать, но подвела реализация. Ну а «Краснодару» пора бы уже пропустить. Мне эту игру комментировать, и не хотелось бы, чтобы снова было скучно, без забитых мячей.

Мой прогноз, что «Краснодар» пропустит первый гол в этом розыгрыше Кубка России, ЦСКА должен дома забить. Сауль Гуарирапа рвет и мечет, чтобы себя показать в новой команде, и наверняка у него для этого будут шансы. Как забивать «Краснодару», он, наверное, помнит.

Поэтому мой прогноз – «обе забьют» за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».