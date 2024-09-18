«Динамо» Мх — «Динамо» М: прогноз Семёна Зигаева на встречу Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» Мх — «Динамо» М.

Ставка: победа московского «Динамо» за 2.13.

«Махачкалинцы показывают приличный футбол не только в чемпионате, но и в кубке России. В первом туре в самой концовке вырвали победу к «Крыльев» — 1:0, единственный забитый мяч на счету Абакара Гаджиева. В следующем туре случилось первое в этом Кубке противостояние с московскими одноклубниками, игра с ними выдалась упорной. Махачкалинцы усилиями Гаджиева даже вели, но победный результат удержать не смогли, Карраскаль и Гладышев забили во втором тайме и принесли своей команде победу. Гостевая игра со «Спартаком» принесла вторые три очка в этом кубке. Гамид Агаларов с пенальти принёс махачкалинцам победу.

Московское «Динамо» пока находится лишь на третьей строчке, хотя и набрало шесть очков. В первом туре бело-голубые потерпели сокрушительное поражение от «Спартака» — 0:3. Реабилитироваться удалось в дальнейшем, были обыграны динамовцы Махачкалы и «Крылья Советов», при этом самарцев удалось обыграть крупно. Авторами забитых мячей стали Денис Боков, Ярослав Гладышев, Денис Макаров и дважды Виктор Окишор.

После этой победы в группе образовалась интересная ситуация, сразу три команды имеют по три очка, пока в лидерах «Спартак», махачкалинцы — вторые, динамовцы Москвы — третьи, однако уже четвёртый тур может всё изменить. Дагестанская команда провела очень непростой матч против «Спартака» в РПЛ, а длины скамейки ей не хватает. Победа московского «Динамо», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».