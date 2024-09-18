«Манчестер Сити» — «Интер»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер».

Ставка: победа «Манчестер Сити» по угловым с форой (-2,5) за 1.80.

«Одна из самых ярких афиш 1-го тура Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» примет «Интер». К этому матчу команды подходят как чемпионы своих стран в Лиге чемпионов.

«Интер» после паузы на матчи сборных почти всегда начинает барахлить. Были определённые проблемы и в матче с «Монцей», это было видно, но сумели отыграться, уступая 0:1. Хотя, возможно, игроки «Интера» мыслями были уже на матче с «Манчестер Сити».

«Сити» провёл не лучший матч с «Брентфордом», пропустив в самом начале. Но удалось отыграться. Два мяча забил Холанд. Он находится в удивительной форме. Посмотрим, сможет ли Индзаги сдержать Холанда. В целом же по последнему матчу было видно, что «Манчестер Сити» играет с хорошим запасом и больших усилий не прикладывает. Пока без осечек «Манчестер Сити» идёт в АПЛ.

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С одной стороны, кажется, что в этом матче может быть «низ», можно сыграть и процент владения мячом «Манчестер Сити». Можно сыграть и чистую победу хозяев, так как они всё же сильнее миланского клуба.

Мне кажется, «Манчестер Сити» будет пробиваться не через центр, а будет задействовать фланги. Есть Грилиш, Доку, Уокер может подключаться к атакам, Силва может смещаться. В общем, «Сити» активно задействует фланги, а «Интер» при трёх центральных защитниках также будет играть через фланги. «Сити» много зарабатывает угловых, меньше 10 в последних трёх матчах не было.

Мой прогноз — победа «Манчестер Сити» по угловым с форой (-2.5)», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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