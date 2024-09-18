«Манчестер Сити» — «Интер»: прогноз Виктора Гусева на игру Лиги чемпионов в Англии

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер».

Ставка: гол Холанда за 1.80.

«Манчестер Сити» после 4-го тура чемпионата АПЛ за счёт своей волевой домашней победы над «Брентфордом» остался единоличным лидером. Волю у хозяев прежде всего проявил Холанд. На мяч, пропущенный его командой уже на первой минуте, неудержимый форвард ещё до перерыва успел ответить двумя. Норвежец по причине неучастия его сборной в Евро летом хорошо отдохнул и находится в прекрасной форме: девять голов в четырёх матчах — результат, который говорит сам за себя.

«Интер» сыграл в гостях вничью (1:1) с клубом «Монца», спасшись в концовке благодаря голу защитника Думфриса, и после четырёх туров, кстати, не имея пока побед на выезде, занимает второе место в Серии А. Сразу обратим внимание на то, что «Сити», снова играющий дома, имел для отдыха на день больше, чем итальянцы. Правда, ряду лидеров тренер «Интера» во встрече с «Монцей» дал отдохнуть.

Команды в июне прошлого года сошлись на поле впервые в истории. И это был финал Лиги чемпионов, гол Родри принёс победу английскому клубу, хотя преимуществом по ходу встречи владели итальянцы. Которые это помнят и жаждут реванша. Тем более что ответной игры на своём поле по новому формату турнира не будет.

С другой стороны, результаты «Интера» в четырёх гостевых матчах Лиги чемпионов прошлого сезона не впечатляют: побеждён был только «Зальцбург», да и то с минимальным счётом. «Манчестер Сити», в свою очередь, тогда прошёл групповой этап без потерянных очков, потом одержав две победы и в 1/8 финала. А были выбиты будущим обладателем трофея «Реалом» только в серии пенальти. В итоге из 10 матчей турнира «Сити» в девяти забивал по три раза. Ждать яркого футбола от гостей в их сегодняшнем образе вряд ли стоит. На игру в обороне им в принципе положиться можно, но атака «Манчестера» во главе с Холандом, похоже, может вскрыть любую. Тем более на своём поле», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».