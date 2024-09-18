«Манчестер Сити» — «Интер»: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 1.82.

«Повторение финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдёт уже в 1-м туре нового розыгрыша – «Манчестер Сити» сыграет с «Интером». Думаю, как и в том финале, шансов у команды Индзаги не так много.

Пока к «Интеру» есть вопросы в новом сезоне. Нестабильно выступает клуб, выдал он несколько совершенно разных матчей. Началось все с ничьей с «Дженоа», когда на последних минутах пропустили миланцы – 2:2. Затем вроде бы случились две доминирующие победы действующего чемпиона Италии – 2:0 с «Лечче» и 4:0 с «Аталантой». Но вот на выходных снова потерял очки коллектив, и снова в игре с не самой сильной командой в турнире – 1:1 с «Монцей».

В общем, пока что-то определённое сказать про «Интер» тяжело. Индзаги остался в команде после удачного сезона, пришли несколько качественных игроков летом. В целом состав миланцев крепкий, вполне они в новом розыгрыше Серии А могут бороться за чемпионство снова. Да и в этой ЛЧ у них есть шанс на попадание в плей-офф – помимо «Ман Сити», им ещё предстоит сыграть с «Арсеналом» и «Байером», если рассматривать тяжёлых соперников.

А вот у «Манчестер Сити» пока ни одной неудачи в сезоне не было, что вполне ожидаемо. Клуб всё ещё является одним из сильнейших в Европе. Летом, кроме ухода Альвареса, который и так не был игроком основы, особых потерь у «горожан» не было. Ещё и Гюндоган вернулся. Гвардиола всё ещё стоит во главе команды, с ним «Сити» снова будет претендовать на победы во всех основных турнирах, в которых участвует.

Со старта сезона коллектив уже успел провести пять матчей, в которых только выигрывал. Началось всё с неуверенной победы над «Ман Юнайтед» в Суперкубке. Но после этого дела у «Манчестер Сити» уже шли лучше, вопросов к нему почти не было. Холанд находится в хорошей форме, забивает, полезен, как и всегда, Де Брёйне. Думаю, даже если бы очень тяжёлый график матчей в ЛЧ был у подопечных Гвардиолы, они бы всё равно были претендентами на попадание в 1/8 финала. А так, им всего несколько сложных матчей предстоит – с «Ювентусом» и «ПСЖ», и то там представитель Англии будет фаворитом.

В общем, не вижу каких-то объективных причин, почему тут «Манчестер Сити» может проиграть. Да, если вспоминать тот финал, то не все 90 минут доминировали «горожане», особенно во втором тайме моментов было больше у «Интера». Но сейчас это не совсем те миланцы. Пару спорных матчей уже успели они провести в новом сезоне.

Так что я тут не сомневаюсь в успехе «Манчестер Сити». Ставлю на победу фаворита с форой (-1) мяч с котировкой 1.82», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».