«ПСЖ» — «Жирона»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов во Франции

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «ПСЖ» – «Жирона» в 1-м туре Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5 за 1.90.

«Из-за травмы Джанлуиджи Доннаруммы Матвей Сафонов дебютирует за «ПСЖ» в официальном матче, сразу в Лиге чемпионов. И в соперниках «Жирона», которая в последнем туре уступила «Барселоне» в каталонском дерби 1:4 вообще без каких-либо вариантов. Ну а Париж очень уверенно играет у себя в чемпионате. Хочется пожелать Матвею спокойной, уверенной игры, хотя «Жирона» с её группой атаки, конечно, неприятности доставить Матвею может.

Но Париж сильнее, причём намного сильнее, чем нынешняя «Жирона», и всегда издержки такого второго сезона для маленьких команд чреваты большими проблемами в чемпионате. «Жирону» тоже колбасит прилично. Тут и крупное поражение от «Барселоны», и было крупное поражение от «Атлетико». Я думаю, что и здесь крупного поражения или такого результативного поражения избежать «Жироне» вряд ли удастся.

Париж мощно выглядит даже в отсутствие Килиана Мбаппе, разнообразно атакует, прекрасные фланги с Баркола и Дембеле, поэтому «Жирона» не сдюжит. Мой прогноз – победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5 за 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».