«ПСЖ» — «Жирона»: прогноз Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Париже

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Жирона».

Ставка: победа «ПСЖ» 2:1 за 7.60.

«ПСЖ» и «Жирона» встретятся в 1-м туре Лиги чемпионов. Новый формат турнира стартует. Парижанам ещё и выпало играть со многими сильными командами. Будет интересно, конечно. Но сейчас я в их паре отдаю предпочтение хозяевам поля.

Пока что, конечно, складывается ощущение, что «ПСЖ» «не заметил потери бойца». Покинул их Мбаппе, главная звезда, главный форвард. Но в новом сезоне клуб пока только выигрывал, делал это уверенно. С другой стороны, само собой, надо смотреть на уровень соперников, да и на весь чемпионат. Да, обыграть «Гавр» (4:1), «Монпелье» (6:0), «Брест» (3:1), много забив им, у подопечных Энрике легко получается. Но надо подождать, когда у «ПСЖ» будет проверка с сильным соперником.

И пока кажется, что в 1-м туре Лиги чемпионов у представителя Франции той самой проверки не будет. «Жирона» находится не в лучшей форме. Да, в прошлом сезоне она всех удивила, прекрасно выступала, почти не проигрывала. Однако за лето состав частично сменился, но главное – отношение соперников в Примере к жиронцам изменилось, недооценки больше нет. И поначалу неоднозначные результаты были у подопечных Мичела, вроде и разгромно уступили «Атлетико» (0:3), а также сыграли вничью с «Бетисом» (1:1), но, с другой стороны, уверенно победили «Осасуну» (4:0) и «Севилью» (2:0).

Всё примерно с «Жироной» стало ясно на прошлых выходных. Играл клуб с «Барселоной». И там ни о какой конкуренции не шло и речи, каталонцы уверенно доминировали и по делу выиграли 4:1. Если говорить о ЛЧ, то тут определённые шансы у представителя Испании есть. Правда, набирать очки им нужно сразу же в первых четырёх-пяти матчах. Потому что сразу под конец жиронцам предстоит сыграть с «Ливерпулем», «Миланом» и «Арсеналом».

График игр Лиги чемпионов не пощадил и «ПСЖ». У них, наверное, один из сложнейших групповых этапов будет – в соперниках «Арсенал», «Атлетико», «Бавария», «Манчестер Сити». Само собой, уровень парижан остаётся высоким и после ухода Мбаппе. Возглавляет их опытный Луис Энрике. Но посмотрим, как на дистанции будет справляться «ПСЖ».

В этой же паре я верю в успех представителя Франции. Опыта участия в Лиге чемпионов у него в несколько раз больше. «Жирона» же не впечатляет пока в этом сезоне. Очки нужны обеим командам, но выиграет тут «ПСЖ», я считаю, со счётом 2:1. Такой вариант оценивается в 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».