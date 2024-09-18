«Брюгге» — «Боруссия»: прогноз Эльвина Керимова на игру Лиги чемпионов в Бельгии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Боруссия».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.89.

«Дортмундская «Боруссия» с новым главным тренером Нури Шахином пытается привыкнуть к другим требованиям. Можно сказать, что Шахин пытается полностью адаптировать команду под себя, под свои идеи. «Боруссия» много держит мяч, старается прессинговать, старается доминировать, и у неё это отрезками неплохо получается. В последнем туре по делу обыграла «Хайденхайм» и создавала моменты в разных режимах, и в позиционных атаках, и в контратаках даже забили. Так что «Дортмунд» оставляет приятные впечатления. Да, был сложный матч с «Вердером», был тяжёлый 1-й тур с «Айнтрахтом», но я думаю, что со временем у «Боруссии» дела должны складываться ещё лучше.

Соперник «Боруссии» «Брюгге» плохо стартовал в чемпионате Бельгии. То есть в первых турах команда по игре была хороша, но по результатам – не очень, даже в какой-то момент шла в нижней части таблицы. А по итогам этого тура «Брюгге» забрался на первое место, команда много бьёт по воротам, владеет мячом, создаёт моменты, прессингует – очень агрессивная команда, которая на пространстве может наказать, если её запрессинговали, результативная команда. В общем, «Брюгге» и в прошлом сезоне оставлял приятные впечатления своей игрой, и я думаю, что «Дортмунду» тоже в состоянии проблемы создать.

Обе команды играют с акцентом на атаку, обе команды в состоянии держать мяч, прессинговать, и закрываться, я думаю, здесь никто не будет. Поэтому я бы взял ставку – «тотал больше 2.5 и обе забьют» с коэффициентом 1.89», — приводит слова Керимова «РБ Спорт».