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«Спарта» — «Зальцбург»: ставка Игоря Семшова на матч 1-го тура Лиги чемпионов

«Спарта» — «Зальцбург»: ставка Игоря Семшова на матч 1-го тура Лиги чемпионов
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Спарта» — «Зальцбург».

Ставка: ничья за 3.65.

«В Праге между собой в общем этапе Лиги чемпионов сыграют местная чешская «Спарта» и австрийский «Ред Булл Зальцбург».

У хозяев нет травмированных и дисквалифицированных. В общий этап «Спарта» пробилась, уверенно обыграв шведский «Мальмё», дважды с одинаковым счётом 2:0. В своём чемпионате пражский клуб в последнем туре одержал выездную победу — и опять со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 19:45 МСК
Спарта П
Прага, Чехия
Не начался
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что касается австрийской команды, то там обширный список травмированных: Умар Соле, Такаму Кавамура, Даудо Гвиндо, Леандро Моргалла, Карим Конате. В общий этап «Зальцбург» пробился, обыграв киевское «Динамо», — 2:0, 1:1. А у себя в Бундеслиге в последнем туре было гостевое поражение от «Рапида» — 2:3.

Сейчас игра будет очень упорной. И не исключено, что команды так и не смогут выявить победителя.

«Спарта» и «Зальцбург» сыграют вничью», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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