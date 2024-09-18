«Северсталь» — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Северсталь» – «Торпедо».

Ставка: победа «Северстали» за 2.30.

«Эти команды можно назвать равными соперниками. Да, в последние сезоны и «сталевары», и «автозаводцы» и фаворитов крепко кусают, и в плей-офф шумят. Но сделать шаг из категории добротных коллективов к записным грандам пока не получается.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

При этом подопечные Андрея Козырева два своих последних домашних матча выиграли. У ЦСКА 4:2 и у «Металлурга» 5:2. А лидером у них является Никита Коростелёв. В ворота чемпионов он сделал дубль.

«Торпедо» в своём последнем матче уступило на выезде «Сочи» 3:5, до этого, также в гостях «Спартаку» 2:4, а на старте сезона проиграло дома как раз «Северстали» 0:3. То есть, Игорь Ларионов и его команда едут в Череповец за реваншем. Без травмированных Белевича, Берлева и Орлова.

В прошлом сезоне нижегородцы в Череповце выиграли в обоих матчах 4:3 и 3:1 и нас точно ждёт яркая битва.

«Северсталь» сейчас в порядке и на ходу. Она и выиграет», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».