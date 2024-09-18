«Северсталь» — «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Череповце

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Северсталь» – «Торпедо».
Ставка: ТБ 6 за 2.35.
«Вторая встреча соперников в сезоне. В 1-м туре регулярки команда Козырева уверенно победила «Торпедо», и теперь исход будет точно таким же. За две недели ничего не изменилось. Нижегородцы всё ещё в летних кондициях – и обыграть могут лишь того соперника, который недонастроился и отбывает номер. Неслучайно подопечные Ларионова по делу уступают даже таким тёмным лошадкам, как «Сочи».
«Северсталь», наоборот, явно сделала ставку на ударный сентябрь. Команда уже одержала несколько качественных побед, причём по делу обыграла двух фаворитов – ЦСКА и «Магнитку». А с учётом того, что «Торпедо» является одной из самых пропускающих команд, победа хозяев будет не только с серьёзной разницей, но ещё и результативной. Шесть шайб в матче будет как минимум», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».