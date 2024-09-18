Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Северсталь» — «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Череповце

«Северсталь» — «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Череповце
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Северсталь» – «Торпедо».

Ставка: ТБ 6 за 2.35.

«Вторая встреча соперников в сезоне. В 1-м туре регулярки команда Козырева уверенно победила «Торпедо», и теперь исход будет точно таким же. За две недели ничего не изменилось. Нижегородцы всё ещё в летних кондициях – и обыграть могут лишь того соперника, который недонастроился и отбывает номер. Неслучайно подопечные Ларионова по делу уступают даже таким тёмным лошадкам, как «Сочи».

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Северсталь», наоборот, явно сделала ставку на ударный сентябрь. Команда уже одержала несколько качественных побед, причём по делу обыграла двух фаворитов – ЦСКА и «Магнитку». А с учётом того, что «Торпедо» является одной из самых пропускающих команд, победа хозяев будет не только с серьёзной разницей, но ещё и результативной. Шесть шайб в матче будет как минимум», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android