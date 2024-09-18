«Северсталь» — «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Череповце

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Северсталь» – «Торпедо».

Ставка: ТБ 6 за 2.35.

«Вторая встреча соперников в сезоне. В 1-м туре регулярки команда Козырева уверенно победила «Торпедо», и теперь исход будет точно таким же. За две недели ничего не изменилось. Нижегородцы всё ещё в летних кондициях – и обыграть могут лишь того соперника, который недонастроился и отбывает номер. Неслучайно подопечные Ларионова по делу уступают даже таким тёмным лошадкам, как «Сочи».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Северсталь», наоборот, явно сделала ставку на ударный сентябрь. Команда уже одержала несколько качественных побед, причём по делу обыграла двух фаворитов – ЦСКА и «Магнитку». А с учётом того, что «Торпедо» является одной из самых пропускающих команд, победа хозяев будет не только с серьёзной разницей, но ещё и результативной. Шесть шайб в матче будет как минимум», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».