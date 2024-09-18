Фрибет 4444 рубля от «Лиги Ставок» на матч ЦСКА — «Краснодар»

18 сентября ЦСКА примет «Краснодар» в матче группового этапа пути РПЛ Кубка России. Встреча стартует в 19:00 мск. Всем новым клиентам букмекера «Лига Ставок» доступен фрибет 4444 рубля на первую ставку. Чтобы забрать бонус, нужно пройти регистрацию и идентификацию.

ЦСКА наконец совершил то, что от него так долго ждали. Армейцы подписали нападающего, заключив с «Сочи» арендное соглашение с правом выкупа Сауля Гуарирапы. Венесуэльский форвард постарается заменить покинувшего команду Фёдора Чалова. В предыдущем туре РПЛ ЦСКА на своем поле провёл напряжённый матч с «Зенитом», но с минимальным счётом уступил действующему чемпиону страны.

«Краснодар» набрал ход и в выходные одержал уже пятую подряд победу в чемпионате России, обыграв «Ростов». Капитан «быков» Эдуард Сперцян стал пятым игроком в истории команды, отметившимся 50 голевыми действиями в РПЛ. За 12 официальных матчей текущего сезона краснодарцы проиграли лишь однажды. Сейчас в их активе 11 матчей без поражений с учётом всех турниров.

«Быки» победили во всех трёх турах Кубка России и единолично возглавляют турнирную таблицу группы С, набрав девять очков. ЦСКА расположился на второй строчке и отстаёт от соперника на четыре очка. В последний раз соперники встречались в августе. Тогда со счётом 2:1 победил «Краснодар». Армейцы проиграли краснодарцам три очных встречи кряду.

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