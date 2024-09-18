Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ к матчу Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер»

18 сентября нас ожидает ремейк финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В рамках стартового тура группового этапа «Манчестер Сити» на своём поле примет «Интер». Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Необходимо выполнить только два простых условия:

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В текущем сезоне обе команды ещё не знают поражений и практически не теряют очки во внутренних первенствах. Наиболее памятный очный матч между ними состоялся в июне прошлого года. Тогда в финале Лиги чемпионов сильнее оказался «Манчестер Сити». Благодаря голу Родри английский коллектив впервые в своей истории стал обладателем трофея.

Команда Пепа Гвардиолы серьёзно настроена на повторение успеха, что ей не удалось в прошлом розыгрыше. Горожане уже успели взять титул, переиграв «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии. Кроме того, «Манчестер Сити» — единственная команда АПЛ, которая победила во всех четырёх стартовых турах. В великолепной форме Эрлинг Холанд, забивший уже девять мячей за четыре встречи чемпионата Англии.

«Интер» за четыре матча итальянского первенства набрал восемь очков и ещё ни разу не проиграл. Однако в последнем туре миланцы ушли от поражения от «Монцы» лишь в самой концовке.

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