«Атланта» — «Интер Майами»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Атланта» — «Интер Майами».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.20.

Пока Алексей Миранчук продолжает проходить адаптацию, но, как заверяют в клубе, ему она даётся легко. Видимо, скоро россиянин будет готов на 100%. Возвращение после перерыва у «пятиполосных» получилось не лучшим. Они уступили «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2), за который дебютировал Марко Ройс.

Следующую встречу с «Шарлотт» «Атланта» выиграла – 1:0. Алексей провёл на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился. В последнем матче с «Нэшвиллом» он вновь отыграл 90 минут, однако его команда уступила – 0:2.

В таких условиях Миранчук вполне может стать лидером. Скоро его адаптация должна закончиться. Тогда и посмотрим. В предстоящей встрече Алексею предстоит играть с грозным соперником. «Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, досрочно отобравшись в плей-офф МЛС.

После небольшого перерыва в первенстве «цапли» одержали три победы кряду – над «Цинциннати» (2:0), «Чикаго» (4:1) и «Филадельфией» (3:1). Подопечные Херардо Мартино неудержимы в атаке. Это их главный козырь. Уже забито 65 мячей. Автором 14 стал Месси, а Суарес забил 17 голов.

Лионель уже оправился после травмы, полученной на Кубке Америки. В последней встрече он вышел на поле, оформил дубль и отдал голевой пас на Суареса. Что касается предстоящей игры, то Суарес и Бускетс участия не примут из-за перебора жёлтых карточек. А вот Месси, вероятнее всего, сыграет.

«Атланта» же никогда не пугалась «Интер Майами». Последние две очные встречи она выиграла. Одну со счётом 5:2 (Месси отсутствовал), а вторую – 3:1 (несмотря на участие Лионеля). Поэтому у Алексея есть неплохие шансы победить звёздную команду Бекхэма.

Мы рекомендуем ставку на тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.20. «Пятиполосным» нужно набирать очки, ведь они находятся за пределами зоны плей-офф. В целом это неплохая команда, просто в последнее время что-то пошло не так. В свою очередь, «цапли» — это про результативный футбол. Ну и, опять же, история очных встреч убеждает нас в правильности выбора этого исхода.