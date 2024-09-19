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«Химки» — «Локомотив»: эксперты оценили шансы

«Химки» — «Локомотив»: эксперты оценили шансы
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19 сентября российские клубы продолжат выступать в матчах 4-го тура группового этапа Кубка России. В одной из игр «Химки» будут принимать «Локомотив» на стадионе «Арена Химки». Начало встречи – в 18:30 мск.

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Букмекерские конторы считают фаворитами железнодорожников и предлагают поставить на победу «Локомотива» с коэффициентом 1.75. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1750 рублей.

Шансы химчан оценили в 4.30. Вероятность ничьей по итогам основного времени идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.30.

Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 1.65, гол в каждом тайме идёт за 1.70.

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