«Химки» — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Химки» — «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» не проиграет + тотал больше 2.5 гола за 2.02.

Красно-чёрные богато укрепились во время трансферного окна. К ним перешли такие известные для российского болельщика футболисты, как Резиуан Мирзов, Лукас Вера, Зелимхан Бакаев, Антон Заболотный, Денис Глушаков, а недавно был подписан контракт с Георгием Джикией. На результатах это пока не отражается. «Химки» находятся на 14-м месте в таблице РПЛ.

Да и в Кубке России дела идут не лучшим образом. Подопечные Франка Артиги победили только «Оренбург» (1:0). Проиграли «Ростову» (1:3) и «Локомотиву» (0:4).

«Локомотив» — это не про ветеранов, как «Химки», а про молодое поколение. Михаил Галактионов уверенно справляется со своей работой. Многие считали, что с таким составом железнодорожники далеко не уедут. Но в итоге они борются с «Зенитом» за первую строчку в РПЛ и уверенно проходят групповой этап Кубка России. 19-летний Алексей Батраков творит что-то невероятное. На его счету за восемь туров пять забитых мячей и столько же результативных передач. Естественно, во время кубковых матчей Галактионов предоставляет ему отдых.

Семь побед подряд одержал «Локомотив» во всех турнирах перед поражением от «Краснодара». Но, вернувшись после небольшого перерыва, выдал замечательный матч с «Оренбургом» (4:2). Батраков оформил дубль. Алексей – герой железнодорожников в РПЛ. В Кубке России эту роль примерил на себя 24-летний Тимур Сулейманов. Он стал автором четырёх забитых мячей в трёх играх. В том числе оформил дубль в ворота «Химок».

От встречи красно-чёрных и железнодорожников хочется ожидать много забитых мячей. Преимущество явно будет на стороне команды Галактионова. Франк Артига до сих пор не понимает, как ему работать с таким большим составом. А молодёжь «Локомотива» чётко направлена главным тренером на путь успеха. Поставить, что красно-зелёные не проиграют и тотал будет больше 2.5 мяча, можно за 2.02.