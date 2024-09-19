«Фейеноорд» — «Байер»: эксперты назвали фаворита

19 сентября в игре 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Фейеноорд» (Нидерланды) будет принимать немецкий «Байер» на стадионе «Фейеноорд». Начало – в 19:45 мск.

Букмекерские конторы считают явными фаворитами «фармацевтов» и предлагают поставить на победу «Байера» с коэффициентом 1.72. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1720 рублей.

Шансы роттердамцев оценили в 4.30. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.55. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.55.

Заключить пари на победу «Байера» с разницей в два и более мяча предлагается за 2.70.