Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

19-20 сентября в Пестове пройдёт единственный в России Кубок Континентальной гольф-лиги

ERID: 2RanynJDMov

19 и 20 сентября 2024 года в гольф-клубе «Пестово» состоится второй сезон единственного в России гольф-турнира – Кубка «Континентальной гольф-лиги» среди спортивных сообществ. Генеральным партнером мероприятия выступает компания «Лига Ставок».

Кубок разыграют среди профессионалов и любителей гольфа, играющих в составе известных спортивных клубов России: «ЦСКА», «Спартак», «Акрон», «Ростов», «Динамо Санкт-Петербург», «Ак Барс», 7SABER. Каждый спортивный клуб будет представлен тремя флайтами — профессиональным, любительским и медийным.

Сильнейшие гольфисты страны в составе спортивных сообществ сразятся на 18-луночном чемпионском гольф-поле «Пестово» в двухдневном поединке за знаковый Кубок и денежный приз. Призовой фонд «Континентальной гольф-лиги» – 5 000 000 рублей.

Пилотный запуск «Континентальной гольф-лиги» успешно состоялся год назад. Кубок проводится при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Ассоциации гольфа России.

Реклама. Рекламодатель: ООО «ПМБК»