«Фейеноорд» — «Байер»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Фейеноорд» — «Байер».

Ставка: победа «Байера» + тотал больше 2.5 гола за 2.20.

«Фейеноорд» этим летом пережил большую потерю. Арне Слот пошёл на повышение в «Ливерпуль». Новым тренером стал Брайан Приске Педерсен. Пока под руководством Приске «гордость Юга» одержала одну победу в четырёх матчах первенства – над «Зволле» (5:1). Остальные три встречи завершились вничью.

«Байер» — самая нашумевшая команда прошлого сезона. Хаби Алонсо остался вместе с командой, чтобы попытаться вновь привести её к чемпионству в Германии, а заодно посягнуть на Лигу чемпионов. Леверкузенцы способны на большие подвиги.

В минувшем сезоне «фармацевты» чуть не выиграли Лигу Европы. В финале они проиграли «Аталанте» (0:3). Этим поражением прервалась беспроигрышная серия «Байера», насчитывающая 51 матч. В этом сезоне, видимо, так не получится. Потому что «леверкузенцы» уже уступили в Бундеслиге «Лейпцигу» (2:3). Но остальные две встречи выиграли. Плюс стали обладателями Суперкубка Германии, обыграв «Штутгарт» — 2:2 (4:3 пен.).

У Хаби Алонсо очень крутой состав. В отличной форме находится Виктор Бонифасе. В матче с «Хоффенхаймом» (4:1) он оформил дубль. Патрик Шик продолжит бороться за место в основе. А когда есть конкуренция – улучшается результат. В том числе в основе должен сыграть Флориан Вирц.

Прогнозируем победу «Байера» и тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 2.20. Если бы у руля «Фейеноорда» оставался опытный тактик Арне Слот, можно было рассчитывать на равную борьбу. Но в данной ситуации Хаби Алонсо намного хитрее действующего тренера роттердамского клуба. Плюс в его распоряжении убойный состав.

Однако защита леверкузенцев подводит очень часто. Хименес может воспользоваться одним из шансов. Сухой победа вряд ли получится.