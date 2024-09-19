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Букмекеры оценили шансы «Спартака» победить «Крылья Советов»

Букмекеры оценили шансы «Спартака» победить «Крылья Советов»
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19 сентября российские клубы продолжат выступать в матчах 4-го тура группового этапа Кубка России. Среди прочих московский «Спартак» будет принимать «Крылья Советов» на стадионе «Лукойл Арена». Начало встречи – в 20:45 мск.

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Букмекерские конторы считают фаворитами красно-белых и предлагают поставить на победу «Спартака» с коэффициентом 1.44. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1440 рублей.

Шансы самарцев оценили в 8.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.05. Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 2.08.

Ставки на победу «Спартака» с форой (-1.5 гола) принимают за 2.20.

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