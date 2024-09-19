«Црвена Звезда» — «Бенфика»: букмекеры назвали фаворита

19 сентября в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сербская «Црвена Звезда» в Белграде будет принимать «Бенфику» из Португалии на стадионе «Райко Митич». Начало встречи – в 19:45 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами лиссабонцев и предлагают поставить на победу «Бенфики» с коэффициентом 1.90. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1900 рублей.

Шансы сербского клуба оценили в 3.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.75.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.10.

Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 1.70. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагается за 1.72.