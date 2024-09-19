«Атлетико» — «Лейпциг»: букмекеры оценили шансы

19 сентября в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» (Испания) будет принимать немецкий «Лейпциг» на стадионе «Сивитас Метрополитано». Начало встречи – в 22:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами «матрасников» и предлагают поставить на победу «Атлетико» с коэффициентом 1.75. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1750 рублей.

Шансы «Лейпцига» оценили в 4.40. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.95.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.20. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.70.

Заключить пари на победу «Атлетико» с форой (-1.5 гола) можно за 2.85.