«Црвена Звезда» — «Бенфика»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Бенфика».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Црвена Звезда» сильна в домашних матчах. Поддержка болельщиков и привычная обстановка часто выручают красно-белых. Именно при своих трибунах подопечные Владана Милоевича обыграли «Будё-Глимт» в квалификации Лиги чемпионов – 2:0. Новый сезон чемпионата Сербии начался для команды отлично – она возглавляет таблицу.

«Бенфика» подходит к матчу в роли фаворита вполне заслуженно. В первую очередь стоит отметить, что чемпионат Португалии намного сильнее, чем сербский. Каждый новый сезон команды преодолевают большую конкуренцию. Несмотря на это, у красно-белых будет шанс зацепиться за очки. И вот почему.

Роджер Шмидт, успешно руководивший командой, в начале сентября был отправлен руководством «орлов» в отставку. На тот момент «Бенфика» одержала две победы и потерпела одно поражение в четырёх матчах первенства. На его место был приглашён Бруну Лаже.

Португальский специалист дебютировал с победы над «Санта-Кларой» (4:1). Но гордиться тут особо нечем. Клуб в прошлом сезоне выступал лигой ниже. Однако Бруну Лаже не новичок для «Бенфики». Он уже работал с командой ранее, выиграв чемпионат Португалии и Суперкубок страны. Тогда же его выбрали лучшим тренером сезона-2018/2019 в Примейре.

Это был выдающийся сезон в первенстве для тренера и «орлов». Посмотрим, сможет ли он повторить его спустя время. Руководство явно на это рассчитывает. В межсезонье лиссабонцы растеряли немало ключевых футболистов. Но только не 36-летнего Ди Марию. Кстати, автора одного из голов в матче с «Санта-Кларой».

Для «Бенфики» сербский клуб тоже один из самых удобных соперников для набора очков. Поэтому предстоящая встреча будет очень важна для обеих команд. Просто отсидеться на ничью – это никого не устроит. В таком случае можно поставить на «обе забьют» за 1.70. На стороне «Црвены Звезды» домашняя обстановка, которая придаёт сил. А у «орлов» классный тренер, с которым они уже творили историю.