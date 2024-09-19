«Атлетико» Мадрид — «Лейпциг»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на матч «Атлетико» — «Лейпциг».

Ставка: «Атлетико» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.85.

Радует, что мадридцы не боятся меняться. Причём делают это успешно. Результат жеребьёвки сложился для «матрасников» неплохо. Да и в целом подопечные Диего Симеоне бодро начали чемпионат Испании. Они готовы к новым вызовам.

Три из пяти встреч «Атлетико» выиграл, а две завершил вничью. Всего два мяча пропустили мадридцы на этом отрезке. Ян Облак — это могучая стена, проверенная годами. Плюс у «матрасников» всегда выделялась крепкая линия обороны. Ну и опять же не стоит забывать про Антуана Гризманна. Он всегда в хорошей форме. В совокупности с такими перспективными новичками всё это позволяет рассчитывать на хорошие результаты в Лиге чемпионов.

«Лейпциг» под руководством Марко Розе может преподнести сюрприз мадридскому клубу. «Красным быкам» попалась достаточно сложная компания на общем этапе Лиги чемпионов. Поэтому нужно бороться за очки в каждой встрече.

Сезон в Бундеслиге «Лейпциг» начал убедительно. Особенно стоит выделить волевую победу над действующим чемпионом Германии «Байером» — 3:2. «Красные быки» забили все три мяча после того, как проигрывали 0:2. Луа Опенда оформил дубль. Бельгиец с прошлого сезона показывает выдающиеся результаты. Клубу повезло, что никто не смог его переманить.

Также не стоит забывать о наличии таких молодых талантов в составе «Лейпцига», как Хави Симонс и Беньямин Шешко. Но кажется, что у команды Марко Розе будет не так много шансов в штрафной «матрасников». Судите сами: в последней встрече «красные быки» не забили берлинскому «Униону» (0:0), а мадридцы в четырёх играх подряд не пропускают.

Поэтому неплохо смотрится ставка на то, что «Атлетико» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча за 1.85. В таких встречах может произойти что угодно, в том числе ничья. Но домашний стадион даёт преимущество «матрасникам». Они всегда хорошо выступают при поддержке своих болельщиков.