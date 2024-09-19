«Аталанта» — «Арсенал»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Арсенал».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Арсенала» за 1.84.

Лондонский «Арсенал» действительно можно назвать фаворитом. Во-первых, потому что клуб сумел летом сохранить классный состав. Во-вторых, потому что на старте нового сезона удаётся показывать отличные результаты. «Канониры» провели четыре официальные встречи в АПЛ, где оступились лишь раз — поделили очки с «Брайтоном» (1:1). Зато в трёх остальных случаях у них три победы всухую.

«Аталанта» играет на домашнем поле, в Италии, а потому поддержка ей будет обеспечена. Про фактор перелётов тоже забывать не стоит. Однако эти небольшие преимущества перекрываются большим недостатком — итальянская команда куда менее стабильна, чем гости из Англии.

Бергамаски провели пять официальных встреч, если считать матч за Суперкубок УЕФА, и потерпели три поражения при двух победах. Трофей отдали мадридскому «Реалу» (0:2), а в Серии А уступили «Торино» (1:2) и «Интеру» (0:4). Из приятного лишь две победы — над «Лечче» (4:0) и «Фиорентиной» (3:2).

Вы только посмотрите на количество пропущенных мячей! Пропустить 10 раз за пять игр — много. Раньше пропущенные мячи «Аталанта» умела компенсировать забитыми. В этом сезоне так получается делать далеко не всегда. Ничего хорошего не ждёт и в матче с «Арсеналом» — оппонентом более высокого класса, чем «Фиорентина». «Канониры» явно экономили силы в дерби с «Тоттенхэмом» и смогут выложиться в Бергамо.

Вообще, здесь можно подумать, что выбрать в качестве ставки. Тотал больше 2.5 мяча смотрится интересно, а кто-то даже может поверить в победу гостей. Учитывая нестабильность обороны итальянского клуба на старте сезона, я бы ждал минимум двух голов от «Арсенала». 2:0 или 2:1 в пользу лондонцев тут вполне можно увидеть.

Да, Мартина Эдегора не будет из-за травмы, а Букайо Сака был заменён как раз в прошлом матче. Однако недавно «канониры» усилились Рахимом Стерлингом, который уже успел дебютировать. Кроме того, вернулся после проблем с бедром Габриэл Жезус. Так что у гостей остаётся хорошее нападение.