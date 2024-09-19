«Монако» — «Барселона»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Монако» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» победит за 1.80.

«Монако» бодро стартовал в чемпионате Франции. За четыре тура добыл три победы при одной ничьей. Победы одержаны над «Сент-Этьеном» (1:0), «Осером» (3:0) и даже над «Лионом» (2:0), а ничья случилась в игре с «Лансом» (1:1).

Большим плюсом, помимо хорошей формы, является возвращение в строй Александра Головина. В последнем матче российский полузащитник впервые после травмы появился в стартовом составе. Результативными действиями не отметился, но был активен.

«Барселона» справедливо считается фаворитом. Под руководством Ханс-Дитера Флика команда преобразилась и выдала лучший старт в чемпионате Испании с 2017 года. В пяти турах одержала пять побед, а потому единолично возглавляет турнирную таблицу с четырёхочковым отрывом от группы преследователей.

А результативность? 17 забитых мячей при четырёх пропущенных — очень солидный показатель. На сумасшедшей победе над «Вальядолидом» со счётом 7:0 каталонцы не успокоились и в последнем матче хлопнули «Жирону» со счётом 4:1, которая в прошлом сезоне была хороша. То есть испанская команда сейчас на ходу.

Конечно, у сине-гранатовых есть кадровые проблемы. Среди потерь — новичок Дани Ольмо. Однако многие лидеры в строю, и их нынешнее состояние способно с запасом компенсировать недостаток кадров. Роберт Левандовски за пять туров Примеры набрал 4+2 по системе «гол+пас», у Ламина Ямаля и Рафиньи — 3+4 и 3+2 соответственно.

Логично будет вспомнить, как в середине августа «Монако» обыграл «Барселону» со счётом 3:0 в рамках товарищеского матча. Причём на стадионе «Олимпик Льюис Компани» в Испании. Вот только сейчас испанская команда встала на победные рельсы, и у неё есть все шансы взять реванш у монегасков на их поле. Может, даже с форой.