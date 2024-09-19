Букмекеры оценили шансы Головина забить «Барселоне»

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19 сентября завершится программа 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Среди прочих отношения будут выяснять «Монако» и «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Российский полузащитник Александр Головин восстановился от повреждения и попал в заявку «Монако» на игру.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.80.

Победа «Монако» идёт за 4.75, на ничью выставлен коэффициент 4.43.

Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

Заключить пари на гол Александра Головина предлагают за 5.20 (18% вероятности). Если россиянин не сумеет отличиться, зайдёт коэффициент 1.14.