Букмекеры спрогнозировали счёт матча «Спартак» — «Крылья Советов»

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19 сентября российские клубы продолжат выступать в матчах 4-го тура группового этапа Кубка России. Среди прочих — московский «Спартак» будет принимать «Крылья Советов» на стадионе «Лукойл Арена». Начало встречи в 20:45 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами красно-белых и предлагают поставить на победу «Спартака» с коэффициентом 1.44. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1440 рублей.

Шансы самарцев оценили в 8.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.80.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.05. Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 2.08.

Наиболее вероятный результат — 2:0 в пользу «Спартака» (6.20). На победу красно-белых со счётом 1:0 дают 6.50. Успех «Спартака» 2:1 идёт за 8.30, а ничья 1:1 — за 8.40.