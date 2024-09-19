Эксперты спрогнозировали счёт матча «Монако» — «Барселона»

19 сентября завершится программа 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Среди прочих отношения будут выяснять «Монако» и «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.80, что можно представить как 55% вероятности.

Победа «Монако» соразмерна с ничейным исходом и доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.30 — это примерно 22,5% вероятности.

Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.55.

Самый вероятный результат — ничья 1:1 (7.70). На победу «Барселоны» 2:1 дают 8.40, победа сине-гранатовых со счётом 2:0 доступна за 10.0.