Назван самый вероятный счёт матча «Аталанта» — «Арсенал»

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19 сентября завершится программа 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Среди прочих отношения будут выяснять итальянская «Аталанта» и английский «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Джевисс» в Бергамо, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 52% вероятности.

Победа «Аталанты» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20 (23% вероятности), а на ничейный исход дают соразмерный коэффициент — 3.90 (25%).

Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.83.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (6.50). Победа «Арсенала» 1:0 идёт за 7.30, а на точный счёт 2:1 в пользу лондонцев дают 8.30. Чуть ниже оценивается вероятность победы «Арсенала» 2:0 (8.40).