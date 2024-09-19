«Химки» — «Локомотив»: прогноз Романа Гутцайта на матч Кубка России

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка России «Химки» — «Локомотив».

Ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 1.77.

«Химки» и «Локомотив» в комфортном состоянии подходят к матчу Кубка России. После выездов в Самару и Оренбург у команд было три и, соответственно, четыре дня на восстановление и подготовку – однако тренеры в любом случае прибегнут к ротации. Для Михаила Галактионова это возможность дать отдохнуть лидерам, в первую очередь 19-летнему Алексею Батракову, который в восьми турах РПЛ оформил «5+5» по системе «гол+пас». «Локомотив» – самая результативная команда лиги наравне с «Зенитом»: 19 голов в восьми играх. И даже в первом кубковом матче с «Химками», когда железнодорожники вышли неосновным составом, им не составило труда победить 4:0. В группе «Локомотив» набрал уже девять очков и занимает первое место – даже ничья теперь, по сути, гарантирует выход в плей-офф.

Ротация для Франка Артиги – это скорее про процесс поиска оптимального состава уже на чемпионат России. 46 игроков в заявке на сезон как-никак! «Химки» неудачно стартовали как в чемпионате, так и в Кубке, хотя со временем в игре команды начинают прослеживаться и позитивные моменты. В том же проигранном со счётом 0:3 матче с «Акроном» в последнем туре РПЛ они создали много моментов, хотя и допустили тоже прилично. В общем, весёлый футбол – это к «Химкам»! Думаю, мы вправе рассчитывать на голы – и, по моим ощущениям, второй тайм должен стать особенно результативным. Мой прогноз – второй тайм ТБ 1.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».