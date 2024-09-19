«Химки» — «Локомотив»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Химки» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.71.

«Химчане начали розыгрыш кубка с минимальной победы над «Оренбургом». Встреча получилась равной, а главным героем стал Бутта Магомедов. Его гол принёс победу команде Артиги и позволил «Химкам» подняться на первую строчку по итогам тура. Развить успех во 2-м туре не получилось, «Ростов» оказался сильнее, на голы Кучаева, Роналдо и Голенкова сумел ответить только Зелимхан Бакаев, «Химки» проиграли — 1:3. Соперничать с «Локомотивом» в 3-м туре не получилось — 4:0, «Локо» побеждает без особых проблем.

Пока у железнодорожников вообще нет проблем. В 1-м туре с минимальным счётом удалось обыграть «Ростов», победу принёс Вадим Раков. 2-й тур получился интересным и для нейтральных болельщиков. Сулейманов открыл счёт, Куэро сравнял, дальше отличилась та же пара футболистов, и вновь спасителем стал Раков. Его гол на 82-й минуте принёс железнодорожникам победу. Игра 3-го тура также получилась победной: «Локомотив» набрал девять очков из девяти максимальных и может гарантировать выход из группы уже после ближайшего матча.

«Химки» не в форме, «Локо», наоборот, на кураже. Красно-зелёные в случае успеха досрочно себе гарантируют выход в плей-офф Пути РПЛ. С учётом того, что команда Галактионова ещё и борется за золото чемпионата, закончить групповой этап пораньше пойдёт лишь в плюс. Победа «Локомотива», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».