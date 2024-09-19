«Пари НН» — «Ахмат»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России 19 сентября

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Пари НН» — «Ахмат».

Ставка: победа «Ахмата» с форой (0) за 1.74.

«Пари НН» совсем неудачно стартовал в первом туре. «Ахмат» дома оказался сильнее, Агаларов открыл счёт, Гоцук отыграл этот гол, но уже спустя две минуты Антон Швец вновь вывел грозненцев вперёд. Во втором тайме хозяева только увеличили своё преимущество, Бериша сделал дубль и установил окончательный счёт 4:1. В гостевой встрече с ЦСКА нижегородцы вышли вперёд на 32-й минуте, отличился Зе Турбо, удержать преимущество не вышло. Игорь Дивеев во втором тайме сделал счёт 1:1, в серии пенальти точнее оказались армейцы, свои попытки не реализовали Гоцук и Стаматов. Третий тур также получился неудачным, гол на свой счёт записал Данила Козлов, «Краснодар» одержал минимальную победу, а «Пари НН» по итогам трём туров остаётся с одним очком и не самыми радужными перспективами на продолжение борьбы.

«Ахмат» в первом туре разгромил «Пари НН», дебют получился удачным, разгромная победа позволила грозненцам на время возглавить таблицу, однако развить успех не получилось. Во втором туре обидное поражение от «Краснодара». Третий тур с ЦСКА складывался неплохо, команда создавала достаточное количество моментов, но реализовать их не смогла, в итоге это сделал Тамерлан Мусаев. «Ахмат» всем составом пошел в атаку и пропустил второй мяч уже в дополнительное время. У грозненцев три очка и находятся они на третьем месте.

«Ахмат» после смены тренера неплохо сыграл с «Динамо», но очков набрать не смог. У «Пари НН» побед нет уже уже четыре матча, предположить, что что-то изменится — сложно. Но перестрахуемся, ведь ничья в основное время — тоже вполне ожидаемый вариант. «Ахмат» с форой (0)», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».