«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз Виктора Гусева на игру Пути РПЛ Кубка России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.11.

«Ничью «Спартака» в Махачкале в последнем туре РПЛ можно расценивать как досадное недоразумение, хотя кубковая встреча этих же команд в Москве вообще принесла победу гостям. «Крылья Советов» в том же туре РПЛ одержали редкую для себя выездную победу над «Рубином». Интересно, что до того они тоже проиграли махачкалинскому «Динамо» на своём поле, только в матче чемпионата. Первая игра «Крыльев» и «Спартака» в Самаре завершилась крупной победой гостей (3:0), хотя ещё до 64-й минуты счёт не был открыт.

Красно-белые к 4-му туру с шестью очками делят в группе А лидерство с двумя «Динамо», а вот «Крылья» проиграли все предыдущие матчи с общим счётом 1:9. Сложности с резервом не позволяют самарцам успешно играть на двух фронтах: и в чемпионате-то матчи даются с большим трудом, что уж тут говорить о Кубке. Даже два лишних по сравнению с соперником дня отдыха вряд ли сыграют какую-то роль. «Спартак», наоборот, имеет достаточную глубину состава, чтобы без особых сомнений гнаться за двумя зайцами. К тому же Кубок ещё с советских времён считается «спартаковским» турниром.

Сыграли команды уже и в Премьер-Лиге. Августовский матч в Москве тоже завершился победой команды Станковича 3:0. Появление в составе новичка Барко тогда «вернуло к жизни» бомбардира Угальде, который отметился двумя голами, а в итоге сейчас уже довёл счёт забитых в чемпионате мячей до пяти. С таким же счётом спартаковцы победили и в декабрьской встрече прошлого сезона. Рулили тогда Промес и Соболев. А вот в октябре матч первого круга в Самаре завершился победой «Крыльев» 4:0 с двумя весьма быстрыми голами нынешнего защитника «Зенита» Горшкова. Общая статистика встреч богата: с 1938 года, когда москвичи взяли верх 6:1, их было 118. При 18 ничьих «Спартак» одержал 81 победу, а «Крылья Советов» — 19. За последние 10 лет «Спартак» только выигрывал у «Крыльев» в Москве, почти не пропуская мячей. Победа 19 сентября гарантирует москвичам досрочный выход в кубковый плей-офф. Она и случится», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».