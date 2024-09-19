«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз Семёна Зигаева на встречу Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.77.

«Красно-белые в Кубке начали крайне удачно, дома удалось крупно обыграть «Динамо», равно как и год назад. 3:0 — «Спартак» ударно вошёл в новую часть Кубка страны. Этот счёт красно-белым понравился, во 2-м туре его удалось повторить. «Крылья» держались до второго тайма, но потом совсем рассыпались. Удивительным вышел третий матч: в гости к москвичам пожаловали динамовцы из Махачкалы. Красно-белые были явными фаворитами, но в итоге уступили с минимальным счётом. Единственный гол с пенальти забил Гамид Агаларов.

«Крылья» пока выступают неудачно. В игре с махачкалинским «Динамо» уступили минимально, в самом конце, отличился Абакар Гаджиев. «Спартак» обыграть также не удалось — поражение 0:3, игра с «Динамо» и вовсе вышла удручающей. Всё стало понятно уже в первом тайме: в составе москвичей отличились Боков и дважды Окишор, «Крылья» ответили лишь раз усилиями Костанцы. Во втором тайме отметились голами Гладышев и Макаров. 1:5 — у самарцев 0 очков в первых трёх турах.

После неудачных игр «Спартак» наверняка попробует реабилитироваться. «Крылья» пока выглядят обречёнными. Но при этом в четырёх последних матчах между самарской и московской командами всегда было минимум три гола, поверим в продолжение серии. Тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».