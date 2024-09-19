«Црвена Звезда» — «Бенфика»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов в Белграде

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Бенфика».

Ставка: победа «Бенфики» с форой (-1) за 2.50.

«Сербская команда пробилась в общий этап Лиги чемпионов, не без труда переиграв норвежский «Будё-Глимт» — 2:0, 1:2. Ну а у себя в чемпионате у «Црвены Звезды» есть только один конкурент. С ним «Красная Звезда» сыграет позже, а пока уверенно побеждает. В том числе и в последнем матче «Напредак» — 2:0.

«Бенфика» — это опытный еврокубковый боец. И в общий этап «орлы» вышли напрямую. А у себя в Примейре команда проигрывала больше месяца назад, а в последнем туре 14 сентября обыграла дома с крупным счётом «Санта-Клару» — 4:1.

В команде Бруну Лаже травмированы Тиагу Говея и Ренату Саншеш, но вряд ли это сильно ослабит «Бенфику». Свои мячи гости забьют обязательно. И им хватит их для победы.

Гости выиграют с разницей в один-два мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».