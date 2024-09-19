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«Фейеноорд» — «Байер»: прогноз Алексея Гасилина на матч Лиги чемпионов 19 сентября

«Фейеноорд» — «Байер»: прогноз Алексея Гасилина на матч Лиги чемпионов 19 сентября
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Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Фейеноорд» — «Байер».

Ставка: победа «Байера» за 1.80.

«Байер» в Лиге чемпионов на выезде сыграет против «Фейеноорда».

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 19:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я редко смотрю чемпионат Нидерландов. Но мы все отлично понимаем его уровень — среднеевропейский чемпионат с обилием голевых моментов. Однако «Фейеноорд» явно не уровень «Байера», а в первых турах Лиги чемпионов фавориты должны будут обыгрывать аутсайдеров.

В линии на победу «Байера» предлагается приятный коэффициент. Этот вариант я бы и посоветовал.

«Байер» пока не изменяет своей схеме, своей игре. В Бундеслиге выглядит прилично, и вот будем смотреть, как в Лиге чемпионов. В последнем туре «Байер» выиграл, забив четыре мяча, а подбор игроков явно сильнее, чем у «Фейеноорда». Моя ставка — победа «Байера», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».

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