«Фейеноорд» — «Байер»: ставка Эльвина Керимова на игру Лиги чемпионов 19 сентября

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Фейеноорд» — «Байер».

Ставка: «Байер» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.92.

«Фейеноорд» и «Байер» встретятся в 1-м туре Лиги чемпионов. «Гордость Юга» тяжело стартовала в чемпионате. «Фейеноорд» часто играет вничью, теряет победы, пропускает на последних минутах. Вот в последнем матче с «Гронингеном» вёл клуб 2:0, а в концовке дважды пропустил.

Нового главного тренера команды Бриана Приске, который пришёл на смену Арне Слоту, сейчас нещадно критикуют. Хотя, как мне кажется, сам выбор оправдан. По стилю есть у него схожие идеи с Арне. Это тоже футбол, основанный на прессинге, на агрессии, футбол атакующий. Так что эти проблемы, которые есть сейчас у «Фейеноорда», можно назвать их временными, учитывая, как команда изменилась. Ушли несколько игроков основы, пришли новички, которые адаптируются вместе с тренером. Так что да, пока «Гордости Юга» непросто.

«Фейеноорд» стартует в Лиге чемпионов матчем с «Байером» — действующим чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка Германии. Команда относительно недавно проиграла «Лейпцигу» — прервалась серия «Леверкузена» в чемпионате без поражений. Но по игре, кажется, «Байер» точно не хуже выглядит.

Стал клуб ещё сильнее, учитывая трансферную кампанию, почти никого не потеряли, «львы» ещё и усилились и сохранили Хаби Алонсо на тренерском мостике. В последнем туре «Байер» разгромил «Хоффенхайм» в гостях, уверенно играя (4:1). Это был удобный соперник для подопечных Алонсо, не умеющий защищаться, играющий всегда открыто, поэтому его поражение было ожидаемо.

Что касается прогноза на этот матч, думаю, здесь можно смело брать верх. Обе команды атакующие. Я бы всё-таки комбинированную ставку взял — «Байер» не проиграет и тотал голов в матче больше 2.5» с коэффициентом 1.92. Уверен, что «львы» не должны проигрывать, «Байер» сейчас сильнее «Фейеноорда». Ну и будут голы. Матчи «Байера» всегда получаются открытыми и результативными. Нидерландцы дома не будут отсиживаться в обороне, с Брианом Приске в принципе не будут играть закрыто. Тут и домашняя игра, и старт Лиги чемпионов», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».