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«Аталанта» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов в Бергамо

«Аталанта» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов в Бергамо
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Арсенал».

Ставка: победа «Аталанты» по угловым за 2.45.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Классный матч «Аталанта» провела с «Фиорентиной», но сейчас в гости приезжает соперник, который очень круто отыграл против «Тоттенхэма» в дерби. Важнейшая была игра с точки зрения амбиций Артеты в этом сезоне. Да, была скупая победа, но очень нужная.

«Аталанта» — команда, которая очень любит угловые, а «Арсенал» в трёх последних матчах по угловым проигрывает. Думаю, что на территории итальянцев будет победа «Аталанты» по угловым», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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