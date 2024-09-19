«Аталанта» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов в Бергамо

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Арсенал».

Ставка: победа «Аталанты» по угловым за 2.45.

«Классный матч «Аталанта» провела с «Фиорентиной», но сейчас в гости приезжает соперник, который очень круто отыграл против «Тоттенхэма» в дерби. Важнейшая была игра с точки зрения амбиций Артеты в этом сезоне. Да, была скупая победа, но очень нужная.

«Аталанта» — команда, которая очень любит угловые, а «Арсенал» в трёх последних матчах по угловым проигрывает. Думаю, что на территории итальянцев будет победа «Аталанты» по угловым», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».