«Аталанта» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру общего этапа Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.89.

«В первом туре Лиги чемпионов встретятся «Аталанта» и «Арсенал». Интересная игра, сложно предсказать, как она сложится. Но я все равно отдаю предпочтение «канонирам», которые в новом сезоне выглядят получше соперника.

«Арсенал» начал сезон в АПЛ в статусе претендента на чемпионство. И, в принципе, этот статус команда Артеты пока подтверждала. В ее активе три победы и одна ничья в четырех турах. В первых матчах «канонирам» выпало играть против непростых соперников – 2:0 с «Вулверхэмптоном» и «Астон Виллой», 1:1 с «Брайтоном». Но вот настоящее испытание у «Арсенала» было на выходных.

В четвертом туре Премьер-лиги клуб проводил лондонское дерби с «Тоттенхэмом». Да, в другой день у «пушкарей» было бы больше шансов на успех. Но тут был нюанс – команда Артеты играла без двух главных полузащитников, на которых строится игра – без травмированного Эдегора и дисквалифицированного Райса. Но, несмотря на весь скепсис, коллектив сумел выстоять, дотерпел и победил 1:0. Проявил чемпионский дух «Арсенал», набрав очки в тяжелой ситуации.

А вот «Аталанта» пока достаточно нестабильно выступает. Со старта сезона у команды в активе три поражения и две победы. До последнего тура в Серии А выигрышей над достойными соперниками у бергамасков не было – только 4:0 с «Лечче». «Реалу» в Суперкубке команда Гасперини уступила (0:2), в Серии А еще проиграла «Торино» (1:2) с «Интером» (0:4).

Но на прошлые выходные у «Аталанты» была встреча против соперника, с которым они борются примерно за одни позиции – с «Фиорентиной». И у них вышла результативная игра, в которой все голы были забиты в первом тайме. В целом, бергамаски выступили лучше и выглядели увереннее, больше контролировали – 3:2 по итогу.

Таким образом, если смотреть на то, как они стартовали в новом сезоне, то «Арсенал» выглядит более перспективно. В АПЛ он является уже очевидным претендентом на чемпионство. Но и в Лиге чемпионов клуб далеко может зайти. Проблем с выходом в плей-офф у него не должно возникнуть – из сильных соперников будут только ПСЖ и «Интер». А вот «Аталанте» явно в сезоне придется тяжело. В еврокубке ей еще предстоит встреча с «Реалом» и «Барселоной». В общем, сразу в 1/8 не уверен, что команда Гасперини сможет выйти.

«Арсенал» сейчас сильнее соперника, у него еще и Райс вернется. Клуб более сыгран, собран, готов к разным ситуациям. «Аталанта» же пока нестабильна. Думаю, «канониры» забьют один-два мяча и спокойно доиграют в обороне. Мой вариант – победа «Арсенала». Она оценивается в 1.89», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».