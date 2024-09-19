«Монако» — «Барселона»: прогноз Романа Гутцайта на игру 1-го тура Лиги чемпионов

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Монако» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.81.

«Монако» и «Барселона» превосходно начали сезон. Обе команды уверенно набирают очки в чемпионате и играют в футбол с явным акцентом на атаку. Вероятно, ввиду давления и силы соперника команда Александра Головина выберет более осторожную модель игры на первый матч в Лиге чемпионов за шесть лет. «Монако» – в большей степени загадка, поэтому в своём прогнозе я буду отталкиваться от очевидного — от сумасшедшей формы «Барселоны»!

После тяжёлых созависимых отношений с Хави команда воспряла под руководством Ханси Флика. 17 голов и пять побед в пяти стартовых матчах сезона – это очень убедительные цифры. Особенно любопытно следить за роскошной группой атаки, в которой каждый игрок прямо сейчас находится в лучшей форме за последние годы. У Левандовского, даже визуально как-то помолодевшего, «4+2» по системе «гол+пас». У вездесущего Рафиньи – «3+2». 17-летний Ламин Ямаль в прошлом сезоне стал настоящим сюрпризом для всех и вошёл в топ-5 игроков «Барселоны» по количеству сыгранных минут в Ла Лиге.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 2000 рублей за первую ставку!

Второй полноценный взрослый сезон Ламин начал мощно ещё и с точки зрения статистики: «3+4» по системе «гол+пас» за пять матчей! Что бы ни придумал тренер «Монако» Ади Хюттер, за каталонцами – класс игроков. «Барселону», может, и не рассматривают как фаворита в борьбе за победу в Лиге чемпионов, но путь до плей-офф она должна пройти уверенно. Мой прогноз – победа «Барселоны», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»