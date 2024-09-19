«Монако» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на встречу Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Монако» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» 2:1 за 8.30.

«Монако» и «Барселона» сыграют друг с другом 19 сентября в рамках первого тура Лиги чемпионов. Обе команды показали неплохие результаты на старте. Но в их паре я все-таки больше верю в каталонцев.

Пока складывается ощущение, что «Барса» будет претендовать на прямое попадание в 1/8 плей-офф ЛЧ. Команда показывает отличные результаты в этом сезоне. Флик отлично повлиял на команду, еще более уверенно выступает Ямаль, приносит голы Левандовски. Еще и Ольмо, как влитой, вписался в команду, правда, сейчас он матч пропустит из-за травмы.

«Сине-гранатовые» стартовали в Ла Лиге с трех побед с одинаковым счетом 2:1 – над «Валенсией», «Атлетиком» и «Райо Вальекано». И когда казалось, что у коллектива все еще нет доминирующих побед, случились игры с «Вальядолидом» (7:0) и с «Жироной» (4:1). После этого стали окончательно понятны чемпионские амбиции этой «Барселоны».

«Монако», на самом деле, тоже неплохо стартовал в Лиге 1. В четырех турах клуб ни разу не проиграл – три победы и одна ничья. Одна из викторий у монегасков была с тяжелым соперником – 2:0 с «Лионом». В остальных противостояниях им было проще набирать очки – 1:0 с «Сент-Этьеном», 1:1 с «Лансом» и 3:0 с «Осером».

Само собой, уже давно одну из лидирующих ролей в составе «Монако» играет Александр Головин. Вполне вероятно, что и «Барсой» он выйдет на поле. Также отличные выступления показывает Закария, Вандерсон, Камара. В общем, состав у монегасков снова боевой – за верхушку турнира они тоже в этом сезоне явно поборются.

Если говорить о будущих соперниках в групповом этапе ЛЧ у них, то у «Монако» график чуть сложнее. После «Барселоны» будут несколько не таких тяжелых игр, а вот под конец монегаскам предстоит встретиться с «Арсеналом», «Астон Виллой» и «Интером». У каталонцев же тяжелых матчей будет меньше – по сути, только с «Баварией». Но трудности также могут возникнуть у команды Флика и с дортмундской «Боруссией», и с «Аталантой».

В общем, тут сыграют две крепкие команды. Думаю, в плей-офф мы их увидим, «Монако», возможно, в 1/16. Но сейчас до этих разговоров еще далеко. Здесь и сейчас клубам нужны очки. «Барселона», кажется, находится в отличной форме – она готова бороться за победы во всех матчах. «Монако» так просто не сдастся, может быть, огорчит оборону соперника.

Поставлю на точный счет у них – 1:2. Такой вариант получил коэффициент 8.30», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».