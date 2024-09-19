«Атлетико» — «Лейпциг»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Лейпциг».

Ставка: победа «Атлетико» за 1.85.

«Лейпциг», откровенно говоря, разочаровал. После победы над «Байером» именно «Лейпциг» прервал эту победную и беспроигрышную серию «Байера» в Германии, я думал, что «Лейпциг» – один из претендентов на чемпионство, но «Лейпциг» оступился в матче с «Унионом» и многое позволял сопернику у своих ворот.

«Атлетико» просто фурой проехался по «Валенсии», no chance для «Валенсии», «Атлетико» играл превосходно. Очень качественно вписываются новички у «Атлетико», и победа 3:0 над «Валенсией» абсолютно по делу. Новички Галлахер и Хулиан Альварес также отличились в этом матче — это их первые голы за новую команду.

Дома «Атлетико» играет всегда максимально убедительно, смело, агрессивно, нагло. На мой взгляд, «Атлетико» явно опытнее, мускулистее, ну и Симеоне давно работает, многое знает. Поэтому мой прогноз – победа «Атлетико», — приводит слова Генича «РБ Спорт».