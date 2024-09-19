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«Атлетико» — «Лейпциг»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Мадриде

«Атлетико» — «Лейпциг»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Мадриде
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Лейпциг».

Ставка: победа «Атлетико» за 1.85.

«Лейпциг», откровенно говоря, разочаровал. После победы над «Байером» именно «Лейпциг» прервал эту победную и беспроигрышную серию «Байера» в Германии, я думал, что «Лейпциг» – один из претендентов на чемпионство, но «Лейпциг» оступился в матче с «Унионом» и многое позволял сопернику у своих ворот.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атлетико» просто фурой проехался по «Валенсии», no chance для «Валенсии», «Атлетико» играл превосходно. Очень качественно вписываются новички у «Атлетико», и победа 3:0 над «Валенсией» абсолютно по делу. Новички Галлахер и Хулиан Альварес также отличились в этом матче — это их первые голы за новую команду.

Дома «Атлетико» играет всегда максимально убедительно, смело, агрессивно, нагло. На мой взгляд, «Атлетико» явно опытнее, мускулистее, ну и Симеоне давно работает, многое знает. Поэтому мой прогноз – победа «Атлетико», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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