«Атлетико» — «Лейпциг»: прогноз Романа Гутцайта на встречу Лиги чемпионов в Испании

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Лейпциг».

Ставка: победа «Атлетико» и ТБ 1.5 за 2.07.

«Просмотр футбола с участием «Лейпцига» Марко Розе точно принесёт удовольствие. Голы в этих матчах достаточно легко спрогнозировать, но вот в чьи ворота их будет больше? В случае с «Лейпцигом» есть подсказка: на протяжении двух последних сезонов у них не просто часто, а абсолютно всегда возникали проблемы с хорошо организованными командами. Немцам нужно свободное пространство – а дома, на «Метрополитано», Диего Симеоне его не оставит. «Атлетико» слишком хорош в обороне! В 1-м туре Ла Лиги против «Вильярреала» мадридцы пропустили два мяча из-за неудачной игры Акселя Витселя (разумеется, тут же заменённого). С тех пор вот уже девять таймов подряд ворота Яна Облака остаются «сухими».

Летом состав «Атлетико» претерпел большие изменения: клуб попрощался сразу с двумя звёздными форвардами – Альваро Моратой и Мемфисом Депаем. Нидерландец будто бы смирился с ролью первого запасного, а Мората долго был головной болью для Симеоне: невероятно одарённый футболист, ещё и обладающий непоколебимым авторитетом в раздевалке, регулярно имел проблемы с реализацией. Эту проблему призваны решить Хулиан Альварес и Александр Сёрлот. Чемпион мира достойно по необходимости подменял Холанда в «Сити», а Сёрлот вообще пришёл в статусе второго бомбардира Ла Лиги с 23 мячами. И Альварес, и Сёрлот, откровенного говоря, пока не вошли во вкус: 2+1 на двоих по системе «гол+пас» после пяти туров. Но вот-вот эту плотину прорвёт! А пока они набирают кондиции, голами выручает старая банда: Гризманн, Льоренте и Корреа. Мой прогноз – победа «Атлетико» и ТБ 1.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».