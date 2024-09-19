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«Атлетико» — «Лейпциг»: ставка Игоря Семшова на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов

«Атлетико» — «Лейпциг»: ставка Игоря Семшова на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Лейпциг».

Ставка: победа «Атлетико» за 1.77.

«В Мадриде нас ждёт одна из самых интересных игр стартового тура общего этапа Лиги чемпионов «Атлетико» — «РБ Лейпциг».

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В чемпионате Испании подопечные Диего Симеоне уже вышли на свой высокий уровень. В пяти последних матчах мадридцы не уступили ни разу, а две последние встречи выиграли с общим счётом 4:0. Вообще, «Атлетико» очень мало пропускает, всего два мяча в пяти последних играх Примеры. Похоже, что травма Пабло Барриоса проходит безболезненно.

«РБ Лейпциг» в Бундеслиге одержал две победы и один раз сыграл вничью в трёх турах. У немецкой команды есть две серьёзные потери. Это травмированные полузащитники Ксавер Шлагер и Ассан Уэдраого. И, конечно, немецкому клубу будет непросто на заполненной гостевой арене «Сивитас Метрополитано».

«Атлетико» — фаворит, но свою силу надо ещё доказать и показать на поле. И всё же хозяева выиграют, забив на один мяч больше гостей», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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