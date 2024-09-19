«Трактор» — «Нефтехимик»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Нефтехимик».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.12.

«В матче лидеров Востока предложил бы ставить на «Трактор». Челябинцы банально солиднее – и по сумме мастерства, и по игре. Успехи «Нефтехимика» не надо переоценивать, громкие победы над фаворитами случились потому, что недорабатывали сами фавориты. Уральская команда такой расслабленности себе не позволит.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

К тому же гости чуть подвыдохлись, что показал их матч в Новосибирске. А «Трактор» будет свежее – последний матч команда проводила в субботу, да и там не сильно напряглась в гостях у «Сочи». Берите победу хозяев с серьёзным тоталом. Нижнекамцы не играют от глухой обороны, челябинцы стараются атаковать активно и агрессивно. Соперники забросят не меньше шести шайб на двоих», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».