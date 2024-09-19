«Трактор» — «Нефтехимик»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Нефтехимик».
Ставка: ТБ 5.5 за 2.12.
«В матче лидеров Востока предложил бы ставить на «Трактор». Челябинцы банально солиднее – и по сумме мастерства, и по игре. Успехи «Нефтехимика» не надо переоценивать, громкие победы над фаворитами случились потому, что недорабатывали сами фавориты. Уральская команда такой расслабленности себе не позволит.
К тому же гости чуть подвыдохлись, что показал их матч в Новосибирске. А «Трактор» будет свежее – последний матч команда проводила в субботу, да и там не сильно напряглась в гостях у «Сочи». Берите победу хозяев с серьёзным тоталом. Нижнекамцы не играют от глухой обороны, челябинцы стараются атаковать активно и агрессивно. Соперники забросят не меньше шести шайб на двоих», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».