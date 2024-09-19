ЦСКА — «Витязь»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Москве

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Витязь».

Ставка: победа ЦСКА за 1.54.

«Витязь» сыграет свой первый выездной матч сезона. В пяти домашних встречах были добыты две победы. В последнем из них «витязи» уступили «Ладе» 1:2. Это было 13 сентября. В списке травмированных у гостей Ващенко, Галузин и Стюарт.

Ну а ЦСКА во вторник, 17 сентября, принимал дома земляков-динамовцев. Денис Гурьянов и Руслан Исхаков в большинстве и Владислав Каменев в концовке предопределили победу армейцев — 3:1. Красно-синие по-прежнему играют без травмированных Уильямса и Яроша. Но к этим потерям команда Ильи Воробьёва уже привыкла.

В прошлом сезоне ЦСКА у себя дважды встречался с подмосковной командой — 9:1 и 1:2. Но сейчас вряд ли стоит отвлекаться на те результаты. ЦСКА в данный момент явно сильнее, и вряд ли что-то спасёт гостей от поражения», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».