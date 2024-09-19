«Фейеноорд» — «Байер»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на матч «Фейеноорд» — «Байер».

Ставка: гол Флориана Вирца за 3.20.

Матч между «Фейеноордом» и «Байером» вполне может получиться зрелищным. Обе команды выступают в результативных чемпионатах и располагают классными футболистами в линии атаки. Да и леверкузенцы часто пропускают, вырывают волевые победы — за всё это их и полюбили болельщики в прошлом сезоне.

Есть Флориан Вирц, который отмечался результативным действием во всех трёх встречах Бундеслиги. В букмекерских конторах дают на его гол в предстоящем матче коэффициент 3.20. Но есть и ещё один лидер нападения — это Виктор Бонифасе. В минувшем сезоне он много игр пропустил из-за травмы. В последней встрече Бундеслиги нигериец стал автором дубля. На его гол предлагают поставить за 2.10.

В составе «Фейеноорда» лидер нападения Сантьяго Хименес, но текущий сезон начал не так бодро, поэтому гол со стороны нидерландского клуба может прийти от кого угодно. Отметим, что ставки на его индивидуальный тотал больше 0.5 мяча принимают за 3.20. Оптимальным же вариантом будет гол Вирца. Немец поймал кураж.